تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Barcelona vs. Celta VigoGetty Images
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 "23-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - ريال مايوركا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيش - إشبيلية17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
برشلونة - سيلتا فيجو19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
ألميريا - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريستال بالاس - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
لوتون تاون - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
برينتفورد - إيفرتون19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
بيرنلي - مانشستر يونايتد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - هيلاس فيرونا16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
ساسوولو - يوفنتوس19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - مونزا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - بوخوم16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند - فولفسبورج16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
أونيون برلين - هوفنهايم16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Fr 7 HD max
بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
أوجسبورج - ماينز16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Fr 9 HD max
فيردر بريمن - كولن19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - لوريان18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD
ستاد بريست - ليون22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..