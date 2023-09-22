جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 "23-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - ريال مايوركا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 ديبورتيفو ألافيش - إشبيلية 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - سيلتا فيجو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 ألميريا - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - فولهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports لوتون تاون - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست 17:00 مصر والسعودية beIN Sports برينتفورد - إيفرتون 19:30 مصر والسعودية beIN Sports بيرنلي - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - هيلاس فيرونا 16:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 ساسوولو - يوفنتوس 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - مونزا 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوخوم 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 بوروسيا دورتموند - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 أونيون برلين - هوفنهايم 16:30 مصر والسعودية beIN Sports Fr 7 HD max بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS أوجسبورج - ماينز 16:30 مصر والسعودية beIN Sports Fr 9 HD max فيردر بريمن - كولن 19 :30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - لوريان 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD ستاد بريست - ليون 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..