يشهد اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب بعد التوقف الدولي.

مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في الدوري التركي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

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جدول مباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 "21-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر سيتي - فولهام 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي تشيلسي - ليدز يونايتد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي توتنهام - إيبسويتش تاون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي كوفنتري - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد نضال أستون فيلا - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 5 جواد بدة بورنموث - نوتينجهام فورست 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 6 محمد السعدي نيوكاسل - آرسنال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ألافيس - ديبورتيفو لاكورنيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد بركات رايو فاييكانو - فالنسيا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 9 بكر علوان إشبيلية - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 سمير اليعقوبي ريال مدريد - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - كالياري 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv لاتسيو - ليتشي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv بارما - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv نابولي - تورينو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيس - باريس سان جيرمان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس ليل - ليون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي لانس - تولوز 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي موناكو - أوكسير 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 جواد بدة ستراسبورج - بريست 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - بادريورن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة مونشنجلادباخ - دورتموند 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فرانكفورت - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة إلفيرسبيرج - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أونيون برلين - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة شالكه - شتوتجارت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

الدوري التركي - الجولة 12