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جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المصري الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1African Football League

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المثيرة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 حيث تستمر منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024،.

فيما تستمر مساء السبت مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 "21-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - الرائد18:00 السعودية ومصرشاهد
النصر - ضمك18:00 السعودية ومصرشاهد
الشباب - الطائي21:00 السعودية ومصرشاهد
الأهلي - الوحدة21:00 السعودية ومصرشاهد

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - ريال مايوركا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
خيتافي - ريال بيتيس17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
إشبيلية - ريال مدريد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أونيون برلين - شتوتجارت16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
فرايبورج - بوخوم16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
فولفسبورج - باير ليفركوزن16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
هوفنهايم - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8
دارمشتات - لايبزيج16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
ماينز - بايرن ميونخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - ستراسبورج18:00 مصر والسعوديةbein sports
نيس - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbein sports

الدوري المصري - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلدية المحلة - الاتحاد16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
الزمالك - سموحة19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
إنبي - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

السوبر ليج الإفريقي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بترو أتلتيكو - ماميلودي صن داونز18:30 مصر والسعوديةBEIN SPORTS
أبو ظبي الرياضية
أون تايم سبورتس

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