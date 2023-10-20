جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المثيرة.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 حيث تستمر منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024،.

فيما تستمر مساء السبت مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا في إسبانيا، وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 "21-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الرائد 18:00 السعودية ومصر شاهد النصر - ضمك 18:00 السعودية ومصر شاهد الشباب - الطائي 21:00 السعودية ومصر شاهد الأهلي - الوحدة 21:00 السعودية ومصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - ريال مايوركا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - ريال بيتيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - ريال مدريد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - شتوتجارت 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 فرايبورج - بوخوم 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS فولفسبورج - باير ليفركوزن 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 هوفنهايم - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 دارمشتات - لايبزيج 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS ماينز - بايرن ميونخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ستراسبورج 18:00 مصر والسعودية bein sports نيس - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية bein sports

الدوري المصري - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة بلدية المحلة - الاتحاد 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس الزمالك - سموحة 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس إنبي - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

السوبر ليج الإفريقي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة بترو أتلتيكو - ماميلودي صن داونز 18:30 مصر والسعودية BEIN SPORTS

أبو ظبي الرياضية

أون تايم سبورتس

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