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جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
هولندا ضد السويد
هولندا
السويد
تركيا ضد باراجواي
تركيا
باراجواي
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا
المغرب
ألمانيا ضد كوت ديفوار
ألمانيا
كوت ديفوار
البرازيل ضد هايتي
البرازيل
هايتي

تعرف على مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة هي اسكتلندا والمغرب والبرازيل وهايتي وتركيا وباراجواي وهولندا والسويد وألمانيا وكوت ديفوار..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 يونيو والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 "20-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اسكتلندا - المغرب01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRجواد بدة
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beIN Max 4خليل البلوشي
البرازيل - هايتي03:30 السعودية، 04:30 الإمارات beIN 4K HDRعصام الشوالي
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beIN Max 3أحمد البلوشي
تركيا - باراجواي18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
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beIN Max 4باسم الزير
هولندا - السويد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN 4K HDRحفيظ دراجي
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beIN Max 3عامر الخوذيري
ألمانيا - كوت ديفوار23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
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beIN Max 4جواد بدة

طالع الجدول الكامل من هنا

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