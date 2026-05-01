Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
دوري يلو للدرجة الأولى
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 "02-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - نيوم 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانية
ضمك - الخليج 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
الحزم - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 35

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أودينيزي - تورينو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
كومو - نابولي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - جنوى21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فياريال - ليفانتي 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 2
فالنسيا - أتلتيكو مدريد 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 3
ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 3
أوساسونا - برشلونة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
برينتفورد - وست هام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 1
نيوكاسل - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 4
وولفرهامبتون - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 5
آرسنال - فولهام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نانت - مارسيليا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 6
باريس سان جيرمان - لوريان 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2
ميتز - موناكو 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 4
نيس - لانس22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
أينتراخت فرانكفورت - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
هوفنهايم - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
أونيون برلين - كولن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
فيردر بريمن - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
باير ليفركوزن - لايبزيج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العدالة - الأنوار 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانيةعبد الإله العمري
الفيصلي - الجبلين 19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةفهد العنزي
العروبة - الوحدة 19:35 السعودية، 20:35 الإماراتثمانيةأحمد المنتشري
العلا - الرائد20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانيةهاني الشهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان