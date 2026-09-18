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ترجمه

جدول مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
ماميلودي صن داونز ضد الأهلي
ماميلودي صن داونز
الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
دوري جوّي للنخبة تحت 21
إنجلترا
إسبانيا
إيطاليا
ألمانيا
فرنسا
المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى وسط رغبة الفرق الكبرى في استمرار الفوز وعدم التعثر.

كما تقام مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027 حافلة بمزيد من الإثارة من أجل الصعود لدوري روشن وكذلك مباريات جديدة في دوري جوي.

ويخوض الأهلي مباراة هامة لحساب بطولة كأس القارات الثلاثة أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والتركي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 "19-09-2026"


كأس القارات للأندية - ربع النهائي

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة


صن داونز - الأهلي

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

MBC شاهد رياضة

فهد عريشي

MBC ACTION


الدوري الإسباني - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أوساسونا - رايو فاييكانو

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

محمد فوزي

أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

عبدالله الغامدي

سيلتا فيجو - راسينج

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 5

أحمد فؤاد

إشبيلية - برشلونة

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس


الدوري الإنجليزي - الجولة 5


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

توتنهام - أستون فيلا

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد البلوشي

برايتون - آرسنال

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

إيفرتون - إيبسويتش تاون

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

باسم الزير

نيوكاسل - هال سيتي

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

علي محمد علي

نوتنجهام فورست - كوفنتري سيتي

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 5



المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

بولونيا - تورينو

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

stc tv

محمد الشامسي

أودينيزي - كالياري

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

stc tv

أحمد الحامد

روما - إنتر

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

stc tv

فارس عوض

فينيسيا - لاتسيو

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

stc tv

عبدالله السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة 5


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

باريس إف سي - ستراسبورج

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

محمد بركات

أنجيه - تروا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 6

أحمد عبده

لومان - لوريان

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 5

باسم الزير

ليون - رين

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 3

جواد بدة

تولوز - لوهافر

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 4


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة


بوروسيا مونشنجلادباح - ماينز

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

عصام عبده

أينتراخت فرانكفورت - فرايبورج

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

عبد العزيز السبر

هامبورج - كولن

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

أنيس السحباني

فيردر بريمن - أوجسبورج

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

فهد الدريبي

شتوتجارت - بوروسيا دورتموند

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

نور الدين آيت علي

MBC ACTION


دوري جوي - الجولة 5



المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الفيصلي - الاتحاد

18:35 السعودية، 19:35 الإمارات

stc tv

التعاون - الرياض

18:40 السعودية، 19:40 الإمارات

stc tv

ضمك - النصر

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

stc tv

الجبلين - الهلال

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

stc tv


دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 6


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الأنوار - النجمة

18:35 السعودية، 19:35 الإمارات

ثمانية 2

الزلفي - الرائد

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

ثمانية 1


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