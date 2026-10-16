جدول مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 "17-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - الاتفاق 18:40 السعودية، 19:40 الإمارات ثمانية 2 سعد يحيى الدرعية - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 سليمان الشريف

الدوري الإنجليزي - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - تشيلسي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي برينتفورد - ليفربول 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي فولهام - هال سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده مانشستر سيتي - إيبسويتش تاون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري







نيوكاسل - أستون فيلا 19:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 4 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 9





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - أتلتيكو مدريد 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي فياريال - إلتشي 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد فوزي ريال بيتيس - برشلونة 19:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي فالنسيا - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير





الدوري الإيطالي - الجولة 7









المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فينيسا - نابولي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv فيصل الهندي بولونيا - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv أحمد الحامد روما - جنوى 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv محمد الشامسي





الدوري الفرنسي - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - باريس سان جيرمان 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي ليل - بريست 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس تروا - لانس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي

الدوري الألماني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إلفيرسبيرج - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

هامبورج - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة نور الدين آيت علي شالكة - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فهد عريشي أونيون برلين - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عبد العزيز الزيد فيردر بريمن - بادربورن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة

بايرن ميونخ - لايبزيج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عصام عبده

الدوري المغربي - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة النادي المكناسي - اتحاد التواركة 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية





دوري أبطال أفريقيا - ذهاب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة ستار سبورت - نهضة بركان 19:00 مصر، 17:00 المغرب NORD VPN

الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة كيتارا - الأهلي 16:00 مصر، 14:00 المغرب أون سبورت كوروجو - الجيش الملكي 19:00 مصر، 17:00 المغرب المغربية الرياضية ديكانو - الصفاقسي 19:00 مصر، 17:00 تونس CSSTV الجمارك - شباب بلوزداد 20:00 مصر، 19:00 الجزائر NORD VPN





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