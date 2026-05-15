أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 16 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 مايو 2026؟

يمكن متابعة كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الكونفدرالية ونهائي دوري أبطال آسيا "2" وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.


جدول مباريات اليوم السبت 16 مايو 2026 "16-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - نيوم 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الأخدود - الخليج 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانيةمحمد حسين
الأهلي - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - مانشستر سيتي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي

الدوري الألماني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
بايرن ميونخ - كولن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
بوروسيا مونشنجلادباخ - هوفنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
أينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
فرايبورج - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
هايدنهايم - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
سانت باولي - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
أونيون برلين - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
فيردر بريمن - بوروسيا دورتموند16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد

كأس الكونفدرالية الأفريقية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - اتحاد العاصمة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 3عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا "2" - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النصر - جامبا أوساكا20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT 2عبدالله الغامدي

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تونس - مصر16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد المبروكي
الكاميرون - أوغندا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5أحمد عبده
إثيوبيا - المغرب22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 5جواد بدة
الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد سوكو

