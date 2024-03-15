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مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – الليجاالقنوات الناقلةالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىكأس الاتحاد الانجليزي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات الجولة الجديدة من الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 "16-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق

الرائد - التعاون

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 2 HDعبدالله الغامدي
الهلال - ضمك

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

فهد العتيبي
الفتح - الاتحاد

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 1 HD

عيسى الحربين

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - غرناطة

16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN SPORTS 3

أحمد المعمري
أوساسونا - ريال مدريد18:15 السعودية، 17:15 مصر

beIN SPORTS 1

محمد بركات
خيتافي - جيرونا20:30 السعودية، 19:30 مصر

beIN SPORTS 3

أحمد فؤاد
أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو الافيس23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 3

أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أونيون برلين - فيردر بريمن

16:30 مصر، 17:30 السعودية

beIN SPORTS 9

مضر اليوسف
فولفسبورج - أوجسبورج

16:30 مصر، 17:30 السعودية

beIN Sports Xtra 1أحمد عبده
ماينز - بوخوم

16:30 مصر، 17:30 السعودية

TODباسم الزير
هايدنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ

16:30 مصر، 17:30 السعودية

TODأحمد المعمري
دارمشتات - بايرن ميونخ

16:30 مصر، 17:30 السعودية

beIN SPORTS 5

علي محمد علي
هوفنهايم - شتوتجارت19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN SPORTS 5

عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نانت - ستراسبورج

19:00 السعودية، 18:00 مصر

beIN SPORTS 4

نوفل باشي
لانس - نيس

23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN SPORTS 4

محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مونزا - كالياري

17:00 السعودية، 16:00 مصر

AD Sports Premium 1

غازي العمري
أودينيزي - تورينو

17:00 السعودية، 16:00 مصر

AD Sports Premium 2

خالد الغول
ساليرنيتانا - ليتشي20:00 السعودية، 19:00 مصر

AD Sports Premium 1

ميشيل سعد
فروزينوني - لاتسيو

21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD Sports Premium 1

خالد الغول

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيرنلي - برينتفورد

18:00 السعودية، 17:00 مصر

beIN Sports HD 6

محمد السعدي
لوتون تاون - نوتنجهام فورست

18:00 السعودية، 17:00 مصر

beIN Sports HD 2

جواد بدة
فولهام - توتنهام20:30 السعودية، 19:30 مصر

beIN Sports HD 2

حفيظ دراجي

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - كوفنتري سيتي

15:15 السعودية، 14:15 مصر

beIN Sports

-
مانشستر سيتي - نيوكاسل

20:30 السعودية، 19:30 مصر

beIN Sports 1

حسن العيدروس

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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