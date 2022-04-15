جدول مباريات اليوم السبت 16 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 16 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة الإفريقية بمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يلعب توتنهام مع برايتون، ومانشستر يونايتد امام نوريتش سيتي، وآسنال يحل ضيفًا على ساوثامبتون ويلعب واتفورد مع برينتفورد.

ونستمر في إنجلترا ولكن هذه المرة، ستتجه الأنظار إلى ملعب ويمبلي الذي يستضيف نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي يجمع بين مانشستر سيتي وليفربول.

وفي الدوري الإسباني، يلعب إلتشي مع ريال مايوركا، وألافيس مع رايو فاييكانو، وفالنسيا مع أوساسونا، وخيتافي مع فياريال.

وفي الدوري الإيطالي يلعب كالياري مع ساسوولو، وسامبدوريا أمام ساليرنيتانا، وأودينيزي مع إمبولي، وفيورنتينا مع فينيسيا، بينما يستضيف يوفنتوس، نظيره بولونيا ويلعب لاتسيو مع تورينو.

وتستمر مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب بترو أتلتيكو مع صن داونز، والأهلي مع الرجاء، وشباب بلوزداد يلعب أمام الوداد.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 16 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 أبريل"16-4-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة توتنهام - برايتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ساوثامبتون - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium واتفورد - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليفربول 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ألافيس - رايو فاييكانو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - أوساسونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - ساسوولو 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube سامبدوريا - ساليرنيتانا 14:30 مصر، 15:30 السعودية Lega Serie A YouTube أودينيزي - إمبولي 14:30 مصر، 15:30 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينا - فينيسيا 16:30 مصر، 17:30 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - بولونيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد أوجسبورج - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية ماينز - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية فرايبورج - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا دورتموند - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - كولن 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت إيتيان - بريست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليل - لانس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي