جدول مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 إضافة إلى وديات قوية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 "14-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة جورجيا - المجر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 4 النرويج - ويلز 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أيرلندا الشمالية - أوكرانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 6 النمسا - أيرلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 رومانيا - بولندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 السويد - البوسنة 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 البرتغال - الدنمارك 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2

تصفيات كأس أفريقيا 2027 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوغندا - بوتسوانا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN XTRA 1 أحمد عبده الجزائر - توجو 22:00 السعودية، 20:00 الجزائر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي أنجولا - جنوب السودان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 7 أحمد البلوشي

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - أوروجواي 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عمان - طاجيكستان 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات عمان الرياضية اليابان - البرازيل 13:15 السعودية، 14:15 الإمارات sportv إيران - فلسطين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات الرابعة

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