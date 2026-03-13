أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 "14-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البكيرية - الفيحاء22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
القادسية - الرياض22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports
الهلال - الخلود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفتح - الهلال 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الخليج - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الشباب - الأخدود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر - أتالانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
نابولي - ليتشي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
أودينيزي - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيرنلي - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 4
سندرلاند - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 2
آرسنال - إيفرتون 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 1
تشيلسي - نيوكاسل 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 2
وست هام - مانشستر سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
جيرونا - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3
أتلتيكو مدريد - خيتافي 18:15 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 3
ريال أوفييدو - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 3
ريال مدريد - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لوريان - لانس 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5
أنجيه - نيس 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 6
موناكو - بريست23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
بوروسيا دورتموند - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
أينتراخت فرانكفورت - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هوفنهايم - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هامبورج - كولن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجيش الملكي - بيراميدز22:00 المغرب، 00:00 مصرbeIN Sports 1محمد بركات

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوتوهو - الزمالك 13:00 المغرب، 15:00 مصرbeIN Sports 1
المصري - شباب بلوزداد20:00 المغرب، 22:00 مصرbeIN Sports 4

