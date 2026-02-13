جدول مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات السبت 14 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 "14-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 25 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - فيورنتينا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv لاتسيو - أتالانتا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv إنتر - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورتون ألبيون - وست هام 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات Bein Sport 1 EN - مانشستر سيتي - سالفورد سيتي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات أستون فيلا - نيوكاسل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس ليفربول - برايتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد السعدي خيتافي - فياريال 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Xtra 8 جواد بدة شبيلية - ديبورتيفو ألافيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Xtra 9 محمد نضال ريال مدريد - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 5

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مارسيليا - ستراسبورج 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد المبروكي ليل - بريست 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 8 منتصر الأزهري باريس إف سي - لانس 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 4 باسم الزير

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - أينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هامبورج - أونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هوفنهايم - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - فيردر بريمن - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة إم بي سي أكشن شتوتجارت - كولن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد -

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الرياض - الخليج 16:55 السعودية، 17:55 الإمارات ثمانية سعد يحيى النجمة - الخلود 18:35 السعودية، 19:35 الإمارات ثمانية خالد المديفر الفتح - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

دوري يلو السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة البكيرية - الزلفي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات ثمانية العروبة - العدالة 16:05 السعودية، 17:05 الإمارات ثمانية الطائي - الجبيل 16:05 السعودية، 17:05 الإمارات ثمانية جدة - الباطن 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - سانت إلوي لوبوبو 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORT 3 منتصر الأزهري صن داونز - مولودية الجزائر 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORT 2 حفيظ دراجي الترجي - بترو أتلتيكو 18:00 مصر، 19:00 المغرب beIN SPORT 2 عصام الشوالي سيمبا - الملعب المالي 18:00 مصر، 19:00 المغرب beIN Xtra 6 أحمد سوكو نهضة بركان - ريفرز يونايتد 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORT 5 جواد بدة بيراميدز - باور ديناموز 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Xtra 4 أحمد عبده

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المصري - زيسكو 18:00 مصر، 19:00 المغرب beIN SPORT 5 محمد فوزي الزمالك - كايزر تشيفز 18:00 مصر، 19:00 المغرب beIN SPORT 3 علي محمد علي اتحاد الجزائر - أولمبيك آسفي 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORT 3 نوفل باشي

كأس مصر - دور ربع النهائي