جدول مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

سنكون اليوم السبت 13 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة، وذلك مع عودة جميع الدوريات الأوروبية الكبرى.
تنطلق اليوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وموعدنا مع مبارياتٍ قوية، أبرزها ليستر سيتي ضد آرسنال وبرايتون ضد نيوكاسل ومانشستر سيتي ضد بورنموث ومانشستر يونايتد ضد برينتفورد.
يستهل اليوم برشلونة مباياته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة ضد رايو فاييكانو، كما يلتقي سيلتا فيجو مع إسبانيول وبلد الوليد مع فياريال.
تنطلق اليوم النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي، وسنكون على موعد مع 4 مباريات، هي ميلان ضد جنوى وسامبدوريا ضد أتالانتا ومونزا ضد تورينو وليتشي ضد إنتر.
وفي الدوري الألماني، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، حيث يواجه باير ليفركوزن أوجسبورج ولايبزيج كولن فيي أبرز مباريات البوندسليجا، كما يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 "13-08-2022"
الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أستون فيلا - إيفرتون
13:30 مصر، 14:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال - ليستر سيتي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
برايتون - نيوكاسل
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
مانشستر سيتي - بورنموث
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
ساوثامبتون - ليدز يونايتد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
وولفرهامبتون - فولهام
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
برينتفورد - مانشستر يونايتد
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
سيلتا فيجو - إسبانيول
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
بلد الوليد - فياريال
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
برشلونة - رايو فاييكانو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ميلان - أودينيزي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|Starz Play App
سامبدوريا - أتالانتا
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|Starz Play App
مونزا - تورينو
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|Starz Play App
ليتشي - إنتر
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|Starz Play App
الدوري الفرنسي - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
موناكو - رين
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports 2
باريس سان جيرمان - مونبلييه
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2
الدوري الألماني - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باير ليفركوزن - أوجسبورج
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
لايبزيج - كولن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
هوفنهايم - بوخوم
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
آينتراخت فرانكفورت - هيرتا برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
فيردر بريمن - شتوتجارت
15:30 مصر، 16:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ
18:30 مصر، 19:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
اختيارات المحررين
- مقارنة ميسي برونالدو وتفوق إبراهيموفيتش.. مقصيات تاريخية بكرة القدم
- جول إنسايدر | أسطول أوباميانج .. عاشق السرعة والسيارات المعدلة
- تكرار لتجربة زيدان أم مقامرة قاتلة .. بنزيما وحيدًا من جديد في ريال مدريد!
- DJ أنفيلد ورسومات كارتون .. وثائقي آرسنال الذي سيقتلك من الضحك!
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23