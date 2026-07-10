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جدول مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
النرويج ضد إنجلترا
النرويج
إنجلترا

تعرف على مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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النرويج
النرويج
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إنجلترا
إنجلترا

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جدول مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2026 "11-07-2026"

كأس العالم 2026 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النرويج - إنجلترا00:00 السعودية، 01:00 الإماراتbeIN Max 1حسن العيدروس
beIN Max 3علي محمد علي

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