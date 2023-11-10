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جدول مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباراة هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب النصر مع الوحدة ويكون موعد جديد لمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تستمر مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وكذلك يستمر الأسبوع المثير مع الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 "11-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - الحزم18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
الفيحاء - الاتفاق18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
الوحدة - النصر21: السعودية، 20:00 مصرشاهد
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الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - جيرونا16:00 السعودية
15:00 مصر		beIN Sports
ألميريا - ريال سوسييداد18:15 السعودية17:15 مصرbeIN Sports
أوساسونا.- لاس بالماس20:30 السعودية19:30 مصرbeIN Sports
غرناطة - خيتافي20:30 السعودية19:30 مصرbeIN Sports
ريال مدريد - فالنسيا23:00 السعودية22:00 مصرbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليتشي - ميلان16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - كالياري19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
مونزا - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - هايدنهايم16:30 مصر، 17:30 السعودية

beIN Sports HD 5

أوجسبورج - هوفنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports FR HD 2
TOD App - beIN SPORTS
شتوتجارت - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 8
دارمشتات.- ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD App - beIN SPORTS
بوخوم - كولن19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستاد ريمس - باريس سان جيرمان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
لوهافر - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports

الدوري المصري - الجولة 4

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجونة - الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون تايم سبورتس
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