جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 في الدوري المصري وتصفيات كأس العالم والدوري الأوروبي وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم السبت ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من مباريات كرة القدم الممتعة والشيقة في مختلف البطولات العالمية.

في الجولة الأولى من منافسات التصفيات الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية والمؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ التي تستضيفها قطر، يلتقي اليوم منتخب كولومبيا مع منتخب فنزويلا الساعة ١:٣٠ صباحاً، كما يلتقي أيضاً منتخب البرازيل مع منتخب بوليفيا الساعة ٢:٣٠ صباحاً بتوقيت القاهرة.

ويشهد اليوم بداية الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث يواجه منتخب لوكسمبورج منتخب قبرص في تمام الثالثة عصراً، ويلتقي في نفس التوقيت منتخب الجبل الأسود مع منتخب أذربيجان، وفي تمام السادسة مساءً يلتقي منتخبي ليختنشتاين وجبل طارق، وأيضاً منتخب جزر فارو مع لاتفيا، وتشهد الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة لقاء قوي بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، ومواجهة مثيرة بين منتخبي أوكرانيا وألمانيا، كما يلتقي أيضاً منتخب أندورا مع منتخب مالطا.

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وفي الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم الجولة ٣٢ من المسابقة بلقاء يجمع طلائع الجيش أمام مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر "10-10-2020":

تصفيات كأس العالم المباراة الموعد القناة الناقلة كولومبيا - فنزويلا 01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports HD 2 البرازيل - بوليفيا 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 1

دوري الأمم الأوروبية المباراة الموعد القناة الناقلة لوكسمبرج - قبرص 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 الجبل الأسود - إذربيجان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 جزر فاروه - لاتفيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليشتنشتاين - جبل طارق 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 إسبانيا - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 أوكرانيا - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 أندورا - مالطة 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - مصر المقاصة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

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