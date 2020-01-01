جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

انطلقت النسخة 90 من الدوري الإسباني يوم السبت 12 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442، على أن ينتهي الموسم في 23 مايو 2021 الموافق 16 صفر 1443 هجريًا.

تعرض الموسم الماضي لهزاتٍ عنيفة بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف النشاط في الفترة بين مارس وأغسطس 2020، لكنها في النهاية عادت وانتهت سريعًا ونحن الآن في موسم 2020-2021.

كان من أكبر المتضررين من توقف النشاط برشلونة ، حيث كان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح ريال مدريد ، كما خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية على يد بايرن ميونخ هي 8-2، وهو ما أدى إلى ترتيبات كثيرة في البيت الكتالوني، أبرزها إقالة سيتيين والتعاقد مع رونالد كومان.

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يتأهل رباعي الصدارة في الدوري الإسباني مباشرةً إلى دوري أبطال أوروبا، ويشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، ويبقى مقعد اليوروبا ليج الآخر معلق حتى انتهاء كأس ملك إسبانيا، وبدايةً من الموسم القادم ستبدأ بطولة أوروبية ثالثة للأندية سيشارك فيها صاحب المركز السادس.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2020-2021، القنوات الناقلة والترتيب.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021

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ترتيب الدوري الإسباني

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال سوسييداد 8 5 2 1 18 4 +14 17 2 ريال مدريد 7 5 1 1 13 5 +8 16 3 فياريال 8 4 3 1 10 8 +2 15 4 أتلتيكو مدريد 6 4 2 0 13 2 +11 14 5 قادش 8 4 2 2 8 6 +2 14 6 غرناطة 7 4 2 1 9 9 0 14 7 ريال بيتيس 8 4 0 4 10 12 -2 12 8 خيتافي 7 3 2 3 6 6 0 11 9 أوساسونا 7 3 1 3 7 7 0 10 10 إلتشي 6 3 1 2 6 7 -1 10 11 أتلتيك بيلباو 7 3 0 4 6 7 -1 10 12 برشلونة 6 2 2 2 10 6 +4 8 12 فالنسيا 8 2 2 4 11 13 -2 8 14 ألافيس 8 2 2 4 6 9 -3 8 15 إيبار 8 2 2 4 5 8 -3 8 16 إشبيلية 6 2 1 3 6 6 0 7 17 سيلتا فيجو 8 1 3 4 5 14 -9 6 18 ليفانتي 7 1 2 4 7 12 -5 5 19 هويسكا 8 0 5 3 6 14 -8 5 20 بلد الوليد 8 0 3 5 5 13 -8 3

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 3 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب إلتشي - سيلتا فيجو الجمعة 6 نوفمبر 2020 مانويل مارتينيز فاليرو هويسكا - إيبار السبت 7 نوفمبر 2020 ألكوراز برشلونة - ريال بيتيس السبت 7 نوفمبر 2020 كامب نو إشبيلية - أوساسونا السبت 7 نوفمبر 2020 رامون سانشيز بيزخوان أتلتيكو مدريد - قادش السبت 7 نوفمبر 2020 واندا ميتروبوليتانو خيتافي - فياريال الأحد 8 نوفمبر 2020 كولسيوم ألفونسو بيريز ريال سوسييداد - غرناطة الأحد 8 نوفمبر 2020 أنويتا بلد الوليد - أتلتيك بيلباو الأحد 8 نوفمبر 2020 نيوفو جوسي زورييلا ليفانتي - ألافيس الأحد 8 نوفمبر 2020 سيوتات دي فالنسيا فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2020 ميستايا

جدول مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيبار - قادش الجمعة 30 أكتوبر 2020 2-0 البلدي إيبورا ريال مدريد - هويسكا السبت 31 أكتوبر 2020 1-4 ألفريدو دي ستيفانو أتلتيك بيلباو - إشبيلية السبت 31 أكتوبر 2020 1-2 سان ماميس أوساسونا - أتلتيكو مدريد السبت 31 أكتوبر 2020 3-1 السادار ديبورتيفو ألافيش - برشلونة السبت 31 أكتوبر 2020 1-1 مينديزوروزا ريال بيتيس - إلتشي الأحد 1 نوفمبر 2020 1-3 بينتو فيامارين سيلتا فيجو - ريال سوسييداد الأحد 1 نوفمبر 2020 1-4 بالايدوس غرناطة - ليفانتي الأحد 1 نوفمبر 2020 1-1 نويفو لوس كارمينيس فالنسيا - خيتافي الأحد 1 نوفمبر 2020 1-1 ميستايا فياريال - بلد الوليد الإثنين 2 نوفمبر 2020 0-2 لا سيراميكا

جدول مباريات الجولة السابعة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب إلتشي - فالنسيا الجمعة 23 أكتوبر 2020 1-2 مانويل مارتينيز فاليرو برشلونة - ريال مدريد السبت 24 أكتوبر 2020 3-1 كامب نو أوساسونا - أتلتيك بيلباو السبت 24 أكتوبر 2020 0-1 السادار إشبيلية - إيبار السبت 24 أكتوبر 2020 1-0 رامون سانشيز بيزخوان أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس السبت 24 أكتوبر 2020 1-2 واندا ميتروبوليتانو بلد الوليد - ألافيش الأحد 25 أكتوبر 2020 2-0 نيوفو جوسي زورييلا قادش - فياريال الأحد 25 أكتوبر 2020 0-0 رامون دي كارانزا خيتافي - غرناطة الأحد 25 أكتوبر 2020 1-0 كولسيوم ألفونسو بيريز ريال سوسييداد - هويسكا الأحد 25 أكتوبر 2020 1-4 أنويتا ليفانتي - سيلتا فيجو الإثنين 26 نوفمبر 2020 1-1 سيوتات دي فالنسيا

جدول مباريات الجولة السادسة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب غرناطة - إشبيلية الجمعة 17 أكتوبر 2020 0-1 نويفو لوس كارمينيس سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد السبت 18 أكتوبر 2020 2-0 بالايدوس ريال مدريد - قادش السبت 18 أكتوبر 2020 1-0 ألفريدو دي ستيفانو خيتافي - برشلونة السبت 18 أكتوبر 2020 0-1 كولسيوم ألفونسو بيريز إيبار - أوساسونا الأحد 19 أكتوبر 2020 0-0 البلدي إيبورا أتلتيك بيلباو - ليفانتي الأحد 19 أكتوبر 2020 0-2 سان ماميس فياريال - فالنسيا الأحد 19 أكتوبر 2020 1-2 لا سيراميكا ألافيش - إلتشي الأحد 19 أكتوبر 2020 2-0 مينديزوروزا هويسكا - بلد الوليد الأحد 19 أكتوبر 2020 2-2 ألكوراز ريال بيتيس - ريال سوسييداد الأحد 19 أكتوبر 2020 3-0 بينيتو فيامارين

جدول مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب بلد الوليد - إيبار السبت 3 أكتوبر 2020 2-1 نيوفو جوسي زورييلا أتلتيكو مدريد - فياريال السبت 3 أكتوبر 2020 0-0 واندا ميتروبوليتانو ريال سوسييداد - خيتافي السبت 3 أكتوبر 2020 0-3 أنويتا إلتشي - هويسكا السبت 3 أكتوبر 2020 0-0 مانويل مارتينيز فاليرو فالنسيا - ريال بيتيس السبت 3 أكتوبر 2020 2-0 ميستايا أوساسونا - سيلتا فيجو الأحد 4 أكتوبر 2020 0-2 السادار ألافيش - أتلتيك بيلباو الأحد 4 أكتوبر 2020 0-1 مينديزوروزا ليفانتي - ريال مدريد الأحد 4 أكتوبر 2020 2-0 لا سيراميكا قادش - غرناطة الأحد 4 أكتوبر 2020 1-1 رامون دي كارانزا برشلونة - إشبيلية الأحد 4 أكتوبر 2020 1-1 كامب نو

جدول مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال سوسييداد - فالنسيا الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 1-0 أنويتا خيتافي - ريال بيتيس الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 0-3 كولسيوم ألفونسو بيريز فياريال - ألافيش الأربعاء 30 سبتمبر 2020 1-3 لا سيراميكا هويسكا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 30 سبتمبر 2020 0-0 ألكوراز ريال مدريد - بلد الوليد الأربعاء 30 سبتمبر 2020 0-1 ألفريدو دي ستيفانو إيبار - إلتشي الأربعاء 30 سبتمبر 2020 1-0 البلدي إيبورا أتلتيك بيلباو - قادش الخميس 1 أكتوبر 2020 1-0 سان ماميس إشبيلية - ليفانتي الخميس 1 أكتوبر 2020 0-1 رامون سانشيز بيزخوان سيلتا فيجو - برشلونة الخميس 1 أكتوبر 2020 3-0 بالايدوس

جدول مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألافيش - خيتافي السبت 26 سبتمبر 2020 0-0 مينديزوروزا فالنسيا - هويسكا السبت 26 سبتمبر 2020 1-1 ميستايا إلتشي - ريال سوسييداد السبت 26 سبتمبر 2020 3-0 مانويل مارتينيز فاليرو ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 26 سبتمبر 2020 3-2 بينيتو فيامارين أوساسونا - ليفانتي الأحد 27 سبتمبر 2020 3-1 السادار إيبار - أتلتيك بيلباو الأحد 27 سبتمبر 2020 2-1 البلدي إيبورا بلد الوليد - سيلتا فيجو الأحد 27 سبتمبر 2020 1-1 نويفو جوسي زورييلا قادش - إشبيلية الأحد 27 سبتمبر 2020 3-1 رامون دي كارانزا برشلونة - فياريال الأحد 27 سبتمبر 2020 0-4 كامب نو

جدول مباريات الجولة الثانية في الدوري الإسباني

المباراة الموعد النتيجة الملعب فياريال - إيبار السبت 19 سبتمبر 2020 1-2 لا سيراميكا خيتافي - أوساسونا السبت 19 سبتمبر 2020 0-1 كولسيوم ألفونسو بيريز سيلتا فيجو - فالنسيا السبت 19 سبتمبر 2020 1-2 بالايدوس هويسكا - قادش الأحد 20 سبتمبر 2020 2-0 ألكوراز إشبيلية - إلتشي تأجلت - رامون سانشيز بيزخوان ليفانتي - أتلتيكو مدريد تأجلت - سيوتات دي فالنسيا ريال بيتيس - بلد الوليد الأحد 20 سبتمبر 2020 0-2 بينيتو فيامارين غرناطة - ألافيش الأحد 20 سبتمبر 2020 1-2 نويفو لوس كارمينيس ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2020 0-0 أنويتا

جدول مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني