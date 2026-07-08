جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2026 "09-07-2026"
كأس العالم 2026 - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|فرنسا - المغرب
|23:00 السعودية، 21:00 المغرب
|beIN Max 1
|جواد بدة
|beIN Max 2
|عصام الشوالي