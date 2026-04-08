جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستوى العالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026؟
يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.
كما يتم نقل مباريات دوري روشن ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 "09-04-2026"
الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|فرايبورج - سيلتا فيجو
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 3
|أحمد فؤاد
|بورتو - نوتينجهام فورست
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 2
|أحمد البلوشي
|بولونيا - أستون فيلا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 1
|عامر الخوذيري
دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|رايو فاييكانو - آيك أثينا
|19:45 السعودية، 20:45 الإمارات
|beIN SPORT HD 1
|عبدالله الغامدي
|شاختار - آلكمار
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 4
|جواد بدة
|كريستال بالاس - فيورنتينا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 5
|محمد بركات
|ماينتس - ستراسبورج
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT HD 6
|حسن العيدروس
دوري روشن السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ضمك - القادسية
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|ثمانية
|سليمان الشريف
|الاتفاق - الرياض
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية
|جعفر الصليح
دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|العروبة - الفيصلي
|19:20 السعودية، 20:20 الإمارات
|تطبيق ثمانية
|مشعل الشمري
|العلا - أبها
|19:20 السعودية، 20:20 الإمارات
|تطبيق ثمانية
|أحمد المنتشري
|العدالة - الباطن
|20:40 السعودية، 21:40 الإمارات
|تطبيق ثمانية
|عبدالإله العمري
الدوري المصري (مجموعة الهبوط) - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|كهرباء الإسماعيلية - الاتحاد
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ON Sport 1
|بلال علام
|طلائع الجيش - البنك الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|On Sport Max
|طارق حسن
|المقاولون العرب - الإسماعيلي
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|ON Sport 1
|محمد الشاذلي
|بتروجيت - زد
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|On Sport Max
|عصام عبده