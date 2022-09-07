جدول مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثالثة من الموسم يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم الخميس 8 سبتمبر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون من مباراة يحل فيها العدالة ضيفًا على الخليج، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة وأبها، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يحل فيها الطائي ضيفًا على الشباب.
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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الخميس 8 سبتمبر مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
في الدوري الأوروبي، تقام 16 مباراة مساء الخميس، أبرزها مواجهة لاتسيو أمام فينورد، ومانشستر يونايتد أمام ريال سوسييداد، فيما يحل آرسنال ضيفًا على زيوريخ.
أما في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تقام 16 مباراة أيضًا مساء الخميس، أبرزها مواجهة فياريال أمام ليخ بوزان، ووست هام يونايتد أمام ستيوا بوخارست.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 "08-09-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الخليج - العدالة
18:30 السعودية، 17:30 مصر
|شاهد VIP
الوحدة - أبها
21:00 السعودية، 20:00 مصر
الشباب - الطائي
21:00 السعودية، 20:00 مصر
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الدوري الأوروبي - دور المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
زيوريخ - آرسنال
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
لودوجوريتس - روما
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
لاتسيو - فينورد
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات
لمباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيورنتينا - ريجاس فوتبولا سكولا
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 3 HD
فياريال - ليخ بوزان
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 4 HD
نيس - كولن
18:45 مصر، 19:45 السعودية
--
وست هام يونايتد - ستيوا بوخارست
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 3 English
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