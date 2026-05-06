Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro League
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

بجانب لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 "07-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

الشباب - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي

فرايبورج - سبورتنج براجا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDعلي محمد علي
أستون فيلا - نوتنجهام فورست22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDمحمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي

كريستال بالاس - شاختار22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4 HDأحمد البلوشي
ستراسبورج - رايو فاييكانو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3 HDنوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)

طلائع الجيش - غزل المحلة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتOn Sport 1مؤمن حسن
البنك الأهلي - الإسماعيلي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport 1أيمن كاشف
حرس الحدود - زد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد مصطفى عفيفي

