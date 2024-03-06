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مباريات اليوم 25 فبراير 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةكأس الاتحاد الأوروبي 1الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات الدور الثاني من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس الاتحاد الآسيوي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس "07-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الشباب- الفيحاء17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORTSعبدالله الحربي
عبد العزيز السبر
ضمك - الوحدة17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORTSسليمان الشريف
النصر - الرائد20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORTSحماد العنزي
حاتم بطيشة

الدوري الأوروبي. -ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سبارتا براج - ليفربول20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 1علي محمد علي
روما - برايتون20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 2محمد بركات
كارباج - باير ليفركوزن20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 3نوفل باشي
مارسيليا - فياريال23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3أحمد البلوشي
بنفيكا - رينجرز23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 4منتصر الأزهري
فرايبورج - وست هام23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 2مضر اليوسف
ميلان - سلافيا براج23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 1جواد بدة

دوري المؤتمر الأوروبي. -ذهاب دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أياكس - أستون فيلا20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 5حفيظ دراجي
مولده - كلوب بروج20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports Xtra 1أحمد المعمري
شتورم جراتس - ليل20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN SPORTS 6أحمد عبده
أولمبياكوس - مكابي تل أبيب20:45 السعودية، 19:45 مصرTOD-
سيرفيت - فيكتوريا بلزن23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 6حسن العيدروس
أونيون سانت جيلواز - فناربخشة23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 5محمد المبروكي
دينامو زغرب - باوك23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports Xtra 1عادل خلو
مكابي حيفا - فيورنتينا23:00 السعودية، 22:00 مصرTOD-

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فيوتشر - زد 20:00 السعودية، 19:00 مصرأون تايم سبورتس 1أيمن الكاشف

كأس الاتحاد الآسيوي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سنترال كوست مارينرز - أوديشا11:00 السعودية، 10:00 مصرbein sports
tod

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