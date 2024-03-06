جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات الدور الثاني من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس الاتحاد الآسيوي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس "07-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الشباب- الفيحاء 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORTS عبدالله الحربي

عبد العزيز السبر ضمك - الوحدة 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORTS سليمان الشريف النصر - الرائد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORTS حماد العنزي

حاتم بطيشة

الدوري الأوروبي. -ذهاب دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سبارتا براج - ليفربول 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 1 علي محمد علي روما - برايتون 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 2 محمد بركات كارباج - باير ليفركوزن 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 3 نوفل باشي مارسيليا - فياريال 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي بنفيكا - رينجرز 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 منتصر الأزهري فرايبورج - وست هام 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 2 مضر اليوسف ميلان - سلافيا براج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 جواد بدة

دوري المؤتمر الأوروبي. -ذهاب دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أياكس - أستون فيلا 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 5 حفيظ دراجي مولده - كلوب بروج 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports Xtra 1 أحمد المعمري شتورم جراتس - ليل 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN SPORTS 6 أحمد عبده أولمبياكوس - مكابي تل أبيب 20:45 السعودية، 19:45 مصر TOD - سيرفيت - فيكتوريا بلزن 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 6 حسن العيدروس أونيون سانت جيلواز - فناربخشة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 5 محمد المبروكي دينامو زغرب - باوك 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports Xtra 1 عادل خلو مكابي حيفا - فيورنتينا 23:00 السعودية، 22:00 مصر TOD -

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فيوتشر - زد 20:00 السعودية، 19:00 مصر أون تايم سبورتس 1 أيمن الكاشف

كأس الاتحاد الآسيوي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة سنترال كوست مارينرز - أوديشا 11:00 السعودية، 10:00 مصر bein sports

tod

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



SHAHID