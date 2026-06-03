جدول مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة تصفيات كأس آسيا عبر تطبيق شوووف.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 "04-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أيرلندا الشمالية - غينيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد عبده السويد - اليونان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عبدالله الغامدي إسبانيا - العراق 22:00 السعودية والعراق، 23:00 الإمارات TOD احمد البلوشي فرنسا - ساحل العاج 22:10 السعودية، 23:10 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حفيظ دراجي

تصفيات كأس آسيا 2027 - الجولة السادسة