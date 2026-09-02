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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
تولوز ضد ليل
تولوز
ليل
الدوري الفرنسي
ريال سوسييداد ضد سيلتا فيجو
ريال سوسييداد
سيلتا فيجو
الدرعية ضد القادسية
الدرعية
القادسية
دوري روشن السعودي
الأهلي ضد سموحة
الأهلي
سموحة
الدوري المصري الممتاز
باليرمو ضد مانتوفا
باليرمو
مانتوفا
كأس إيطاليا
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
مصر
فرنسا
إيطاليا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإسباني والفرنسي، إلى جانب استمرار مباريات دوري روشن السعودي، بجانب الدوري المصري.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق شاهدحقوق بث مباريات كأس إيطاليا.

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جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 "03-09-2026"

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيحاء - الخلود 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية
نيوم - الخليج 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتثمانية
الدرعية - القادسية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ريال سوسييداد - سيلتا فيجو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تولوز - ليل21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - سموحة20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sportبلال علام

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باليرمو - مانتوفا 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتشاهد
كالياري - هيلاس فيرونا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتشاهد

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