جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات قبل التوقف الدولي المقبل.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإيطالي على المستوى الأوروبي، إلى جانب مباريات عربية هامة في دوري روشن السعودي والدوري المصري والمغربي ودوري أبطال آسيا 2.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري دوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

وفيما يتعلق بالدوري المغربي، فإن قناة المغربية الرياضية هي الناقل الرسمي.

وعلى مستوى الدوري المصري، يمكن المتابعة عبر منصات كورة بلس وتطبيق أون سبورت.

أما دوري روشن السعودي فيمكن مشاهدته عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 "29-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 12





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخليج - الحزم 17:35 السعودية، 18:35 الإمارات ثمانية عبد الإله العمري النصر - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني خالد المديفر الرياض - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشعل الشمري

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أديلايد - ليون سيتي 10:45 السعودية، 11:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي تامبينس - سفاي راينج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري جانجون - كوتشينج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي تاي بو - باثوم يونايتد 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 باسم الزير شانجهاي شينخوا - ماتشيدا زيلفيا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي بنوم بنه - كيتشي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد فؤاد





الدوري الإيطالي - الجولة 9









المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فروزينوني - ليتشي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv عيسى الحربين فيورنتينا - أتالانتا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv أحمد الحامد





كأس الرابطة الإنجليزية - دور الـ16





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - نيوكاسل 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مودرن سبورت - الأهلي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات أون سبورتس أيمن الكاشف بيراميدز - وادي دجلة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أون سبورتس ماكس محمد مصطفى عفيفي

الدوري الأمريكي - الجولة 32





المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - سينسيناتي 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

الدوري المغربي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المعرب الفاسي - نهضة بركان 18:00 المغرب، 20:00 السعودية المغربية الرياضية محمد العدالي







