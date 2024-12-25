تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 حيث تبدأ جولة جديدة من جولات الدوري الإنجليزي، والتي يفتتحها مانشستر سيتي أمام إيفرتون، بينما يلتقي ليفربول بفريق ليستر سيتي، كما تستمر لقاءات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي أبرزها لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 "26-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر سيتي - إيفرتون 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي تشيلسي - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة نوتنجهام فورست - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي نيوكاسل - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير ساوثامبتون - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد فؤاد بورنموث - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 5 نوفل باشي وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات ليفربول - ليستر سيتي 22:00 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوفنتري - بليموث أرجايل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 6 محمد السعدي ديربي كاونتي - وست بروميتش 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 مصطفى العلوان ستوك سيتي - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 سمير اليعقوبي

الدوري المصري - الجولة 6