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Liverpool FC v Bologna FC 1909 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتازليفربول v ليستر سيتيليفربولالمصري v الأهليالأهليليستر سيتيمانشستر سيتي v إيفرتونمانشستر سيتيإيفرتونالمصريوولفرهامبتون v مانشستر يونايتدوولفرهامبتونمانشستر يونايتدتشلسي v فولهامتشلسيفولهامنوتنجهام فوريست v توتنهام هوتسبيرنوتنجهام فوريستتوتنهام هوتسبير

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 حيث تبدأ جولة جديدة من جولات الدوري الإنجليزي، والتي يفتتحها مانشستر سيتي أمام إيفرتون، بينما يلتقي ليفربول بفريق ليستر سيتي، كما تستمر لقاءات الجولة السادسة من الدوري المصري، والتي أبرزها لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

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جدول مباريات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 "26-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - إيفرتون14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
تشيلسي - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة
نوتنجهام فورست - توتنهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
نيوكاسل - أستون فيلا17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
ساوثامبتون - وست هام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد فؤاد
بورنموث - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
ليفربول - ليستر سيتي22:00 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوفنتري - بليموث أرجايل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد السعدي
ديربي كاونتي - وست بروميتش19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 2مصطفى العلوان
ستوك سيتي - ليدز يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2سمير اليعقوبي

الدوري المصري - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد رمضان
سموحة - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد مصطفى عفيفي
المصري - الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
يوسف عطوة
بتروجيت - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد قاسم

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