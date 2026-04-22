جدول مباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

جدول مباريات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 "23-04-2026"

دوري روشن - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة النجمة - التعاون 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية ضمك - الأخدود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفانتي - إشبيلية 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري رايو فاييكانو - إسبانيول 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد عبده ريال أوفييدو - فياريال 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 1 أحمد فؤاد

دوري أبطال الخليح - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - الريان 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات العراقية الرياضية عباس هادي

الدوري الأمريكي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة ريال سالت ليك - إنتر ميامي 04:30 السعودية، 05:30 الإمارات Apple TV

الدوري المصري - الجولة 3 (مجموعة التتويج) - الجولة 6 (مجموعة الهبوط)