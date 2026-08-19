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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
الفيحاء ضد الهلال
الفيحاء
الهلال
دوري روشن السعودي
فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي
فيلادلفيا يونيون
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
رايو فاليكانو ضد ديبورتيفو ألافيس
رايو فاليكانو
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات الدوري السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات ملحق الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 "20-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيحاء - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 

الدوري الأمريكي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيلاديلفيا يونيون - إنتر ميامي02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV 

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - ديبورتيفو ألافيس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3عبدالله الغامدي

ملحق الدوري الأوروبي - الذهاب

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
طرابزون سبور - فرينتسفاروشي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتON Sports 1حاتم بطيشة

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