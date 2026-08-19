جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات الدوري السعودي 2026-2027 وتبدأ مباريات ملحق الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي عبر تطبيق "TOD".

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 "20-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيلاديلفيا يونيون - إنتر ميامي 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

الدوري الإسباني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رايو فاييكانو - ديبورتيفو ألافيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي

ملحق الدوري الأوروبي - الذهاب