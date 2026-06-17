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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
غانا ضد بنما
غانا
بنما
أوزبكستان ضد كولومبيا
أوزبكستان
كولومبيا
تشيكيا ضد جنوب أفريقيا
تشيكيا
جنوب أفريقيا
سويسرا ضد البوسنة والهرسك
سويسرا
البوسنة والهرسك

تعرف على مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة مثل غانا وبنما وأوزبكستان وكولومبيا وسويسرا والبوسنة والتشيك وجنوب أفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 "18-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى والثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
غانا - بنما 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات beIN 4K HDRمحمد بركات
beIN Max 1
beIN Max 3أحمد عبده
أوزبكستان - كولومبيا 05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 2
beIN Max 4نوفل باشي
التشيك - جنوب أفريقيا 19:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
beIN Max 1
beIN Max 3باسم الزير
سويسرا - البوسنة والهرسك22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN 4K HDRأحمد البلوشي
beIN Max 2
beIN Max 4محمد المبروكي

طالع الجدول الكامل من هنا

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