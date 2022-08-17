جدول مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

على الرغم من نهاية الجولة الثانية في منافسات كرة القدم الأوروبية بعد انطلاق موسم 2022-23، إلا أن إثارة كرة القدم لن تتوقف على الصعيدين العربي والعالمي.

وسنكون يوم الخميس 18 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، وتحديدًا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتستمر الخميس 18 أغسطس منافسات الجولة 31 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات من العيار الثقيل.

وتكون المباراة الأولى بين الجونة وغزل المحلة، بينما يقام ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري، وفيوتشر وسيراميكا كيلوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 "18-08-2022"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الإسماعيلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 1 الجونة - غزل المحلة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 فيوتشر - سيراميكا كيلوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

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