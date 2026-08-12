جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات الأندية الأوروبية الكبرى المرتقبة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 حيث تنطلق منافسات دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 "13-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة أبها - الحزم 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية الشباب - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الدرعية - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 3