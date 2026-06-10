جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026، وفيه تقام مباراة الافتتاح بين جنوب إفريقيا والمكسيك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 "11-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى