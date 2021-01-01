جدول مباريات اليوم الخميس 11 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 11 مارس 2021 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي والمصري، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم، الخميس، 10 مارس 2021 العديد من المواجهات البارزة في البطولات المختلفة سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي.

المواجهات الأبرز في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وقمم خاصة يتصدرها مواجهة مانشستر يونايتد وميلان في قمة تعيد الذكريات لأيام المجد في دوري أبطال أوروبا.

آرسنال هو الآخر لديه فرصة للثأر من الخروج العام الماضي أمام أولمبياكوس ويحاول التمسك بفرصة الخروج بلقب قاري.

أما في مصر، فهناك مواجهة في الدوري المصري بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وفي السعودية مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أبرز قمة الأهلي والنصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 11 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 مارس "11-3-2021":

الدوري الأوروبي - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ميلان 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports Premium 1 أياكس أمستردام - يونج بويز 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports Premium 2 سلافيا براج - رينجرز 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports Premium 3 دينامو كييف - فياريال 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports Xtra 1 روما - شاختار دونيتسك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 3 أولمبياكوس - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 غرناطة - مولده 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 توتنهام - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري السعودي - الأسبوع 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الاتفاق 15:10 مصر، 16:10 السعودية KSA Sports 3 HD الوحدة - الهلال 18:05 مصر، 19:05 السعودية KSA Sports 2 HD الأهلي - النصر 19:45 مصر، 20:45 السعودية KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الأسبوع 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - سيراميكا كليوباترا 19:30 مصر، 20:30 السعودية On Time Sport 1



