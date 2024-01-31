جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة مع بداية شهر جديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 حيث نأخذ استراحة بسيطة من بطولتي كأس آسيا وكأس إفريقيا بعد انتهاء دور الـ 16 في البطولتين.

لكن تعود الدوريات الأوروبية بشكل بسيط، وتستمر إثارة دور يلو السعودي لمعرفة من يتأهل إلى دوري روشن العام المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 "31-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - بورنموث 22:30 السعودية، 21:30 مصر BEIN SPORTS HD 2 عادل خلو وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية، 22:15 الإمارات BEIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كأس موسم الرياض

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق النصر - إنتر ميامي 21:00 السعودية، 20:00 مصر bein sports HD

bein sports 4K

SSC SPORT 5 HD عصام الشوالي

علي سعيد الكعبي

فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق خيتافي - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - العربي 17:05 مصر، 18:05 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي