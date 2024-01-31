جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Al-Nassr Lionel Messi Inter Miami(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة مع بداية شهر جديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 حيث نأخذ استراحة بسيطة من بطولتي كأس آسيا وكأس إفريقيا بعد انتهاء دور الـ 16 في البطولتين.

لكن تعود الدوريات الأوروبية بشكل بسيط، وتستمر إثارة دور يلو السعودي لمعرفة من يتأهل إلى دوري روشن العام المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 "31-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - بورنموث22:30 السعودية، 21:30 مصرBEIN SPORTS HD 2عادل خلو
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد23:15 السعودية، 22:15 الإماراتBEIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري

كأس موسم الرياض

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
النصر - إنتر ميامي21:00 السعودية، 20:00 مصرbein sports HD
bein sports 4K
SSC SPORT 5 HD		عصام الشوالي
علي سعيد الكعبي
فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
خيتافي - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS HD 3حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - العربي17:05 مصر، 18:05 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة المصرية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - سموحة16:30 مصر، 17:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
المصري البورسعيدي. -بيراميدز19:30 مصر، 20:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي

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