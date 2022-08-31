جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثانية من الموسم يوم الخميس 1 سبتمبر 2022.

وتقام مباراتين يوم الخميس 1 سبتمبر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون بمواجهة يستضيف فيها الرائد فريق الوحدة، فيما يحل الشباب ضيفًا في المباراة الثانية على نظيره أبها.

Shahid

أما على المستوى الأوروبي، فتتواصل منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي.

وتتواصل الخميس 1 سبتمبر مباريات الجولة الخامسة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة واحدة مساء الخميس، حيل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على ليستر سيتي.

وفي إيطاليا، تتواصل منافسات الجولة الرابعة من موسم 2022-23 بمباراتين، أبرزهما قمة الجولة التي تجمع بين أتالانتا وتورينو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 "01-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الوحدة 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد VIP أبها - الشباب 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App بولونيا - ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

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