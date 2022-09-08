جدول مباريات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثالثة من الموسم يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

وتقام مباراتين يوم الجمعة 9 سبتمبر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون بمواجهة يستضيف فيها الاتفاق فريق الباطن، فيما يحل الاتحاد ضيفًا في المباراة الثانية على نظيره الرائد.

Shahid

وعلى الصعيد العربي أيضًا، تتجه الأنظار إلى ملعب لوسيل، الذي نشهد يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 مباراة افتتاحه، بإقامة مباراة كأس سوبر لوسيل، بين الزمالك المصري والهلال السعودي.

أما على المستوى الأوروبي، فتتواصل منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإسباني، والدوري الألماني، والفرنسي.

وتنطلق الجمعة 9 سبتمبر مباريات الجولة الخامسة لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة مساء الجمعة، يحل فيها بلد الوليد ضيفًا على جيرونا.

وفي ألمانيا، تنطلق منافسات الجولة السادسة من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بمباراة واحدة، يستضيف فيها أوجسبورج نظيره فيردر بريمن.

وبالانتقال إلى فرنسا، تنطلق منافسات الجولة السابعة من موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي بمباراة واحدة، تجمع بين لانس وتروا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 "09-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الباطن 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP الرائد - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

كأس سوبر لوسيل

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الهلال 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD / Alkass One HD / ON Time Sports

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - بلد الوليد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - أوجسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD

الدوري الفرنسي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - تروا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD

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