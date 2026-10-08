جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي والدوري المغربي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 "09-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخلود - القادسية 16:50 السعودية، 17:50 الإمارات ثمانية مشعل الشمري الفتح - الأهلي 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية جعفر الصليح خالد المديفر النصر - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي سليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ملقا - إسبانيول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي





الدوري الفرنسي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - ليون 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد رياضة





الدوري المغربي - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة المغرب التطواني - الفتح الرباطي 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية







