جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، بعد فترة طويلة من الغياب والتوقف، وذلك بانطلاق منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.

وسنكون يوم الجمعة 5 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق الجمعة المباراة الأولى في أولى جولات موسم 2022-23، والتي يحل فيها آرسنال ضيفًا على كريستال بالاس.

ومن إنجلترا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة أيضًا الجولة الأولى في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي، بمباراة يستضيف فيها ليون نظيره أجاكسيو.

أما في ألمانيا، تنطلق كذلك الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الألماني، بمباراة قمة تجمع بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت.

أما على المستوى العربي، فتتوصل الجمعة مباريات الجولة 29 من منافسات موسم 2021-22 في الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة الزمالك المتصدر أمام الجونة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 "05-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - أجاكسيو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر للمقاصة - البنك الأهلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 الجونة - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

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