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شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
Ports ضد الزمالك
Ports
الزمالك
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
شتوتجارت ضد كولن
شتوتجارت
كولن
الدوري الألماني
إنجلترا
إسبانيا
فرنسا
المملكة العربية السعودية
مصر
ألمانيا
إيطاليا
جيبوتي

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي إضافة إلى مباريات هامة في في دوري أبطال أفريقيا واستمرار جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
Ports crest
Ports
POR
الزمالك crest
الزمالك
الزمالك
الدوري الألماني
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
كولن crest
كولن
كولن

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، أما بالنسبة لمباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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ثمانيةشاهد من هنا
stc tvشاهد من هنا
ON Sportشاهد من هنا
beIN SPORTS HDشاهد من هنا
TOD TVشاهد من هنا
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جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 "04-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
أبها - الاتفاق 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية 2خالد المديفر
الأهلي - الرياض 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات  ثمانية 3سليمان الشريف
الشباب - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإمارات  ثمانية 1مشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إبسويتش تاون - ليفربول22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال بيتيس - ريال مدريد22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
جنوى - كومو21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvفيصل الهندي

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - أوكسير 20:00 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات 
باريس سان جيرمان - موناكو22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2عامر الخوذيري 

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شتوتجارت - كولن21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC ACTIONفهد عريشي

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شبيبة الساورة - حوريا 18:00 مصر، 16:00 الجزائرON SPORT 1الجزائرية الرياضية
الميناء - الزمالك20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT عصام عبده

طالع الجدول الكامل من هنا

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