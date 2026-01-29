جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 "30-01-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لاتسيو - جنوة 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv حازم عبدالسلام

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - لوهافر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة كولن - فولفسبورج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق التعاون - الأخدود 16:50 السعودية، 17:50 الإمارات ثمانية مشاري القرني نيوم - ضمك 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية راشد الدوسري الخلود - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيراميدز - نهضة بركان 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports - الهلال - صن داونز 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 1 منتصر الأزهري

الدوري المصري - الجولة 16