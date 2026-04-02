جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، حيث تعود عجلة الدوريات الأوروبية بعد فترة من التوقف الدولي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026؟
يمكن متابعة البث المباشر للدوري الإسباني والفرنسي، عبر تطبيق "TOD".
بينما يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".
جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 "03-04-2026"
دوري روشن السعودي - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الخلود - الخليج
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|ثمانية
|خالد المديفر
|الاتحاد - الحزم
|19:15 السعودية، 20:15 الإمارات
|ثمانية
|سليمان الشريف
|النصر - النجمة
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية
|فارس عوض
الدوري الإسباني - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|رايو فاييكانو - إلتشي
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 3
|جواد بدة
الدوري الفرنسي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|باريس سان جيرمان - تولوز
|21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
|beIN Sports 1
|حسن العيدروس
كأس مصر - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|إنبي - بيراميدز
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ON Sports 1
|أيمن الكاشف
دوري يلو السعودي - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|العربي - الدرعية
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|ثمانية
|هيثم طحطوح
|البكيرية - أبها
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|ثمانية
|سلطان الحربي
|الوحدة - الرائد
|20:35 السعودية، 21:35 الإمارات
|ثمانية
|أحمد المنتشر