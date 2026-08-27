جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي كما تقام مباريات الدوري المصري ودوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 "28-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرياض - نيوم 18:50 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية الفيحاء - أبها 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية الخليج - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية النصر - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - فينيسيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كريستال بالاس - مانشستر سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق راسينج سانتاندير - إلتشي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي ديبورتيفو ألافيس - فياريال 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - باريس سان جيرمان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بايرن ميونخ - شتوتجارت 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات mbc action عصام عبده

الدوري المصري - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق القناة - الجونة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات On Sport Plus محمد الغياتي الشرقية إنبي - وادي دجلة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات On Sport Max زياد الدكروري الاتحاد - سيراميكا كليوباترا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport Max محمد مصطفى عفيفي زد - الأهلي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات On Sport 1 أيمن الكاشف

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 2