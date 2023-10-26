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جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجولة 11 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي سيكون مباراة الهلال والأهلي بينما تعود المسابقات الأوروبية الكبرى بمباراة لكل دوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 "27-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - الفتح18:00 السعودية
17:00 مصر		شاهد
الطائي - الرياض18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
الهلال - الأهلي21:00 السعودية
19:00 مصر		شاهد
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الدوري الإنجليزي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريستال بالاس - توتنهام22:00 السعودية
21:00 مصر		beIN Sports 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - سيلتا فيجو22:00 السعودية
21:00 مصر		beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوى - ساليرنيتانا21:45 السعودية
20:45 مصر		AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوخوم - ماينز21:30 السعودية
20:30 مصر

beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كليرمون فوت - نيس22:00 السعودية
21:00 مصر		beIN Sports

الدوري المصري - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - المصري البورسعيدي16:00 مصر
17:00 السعودية		أون تايم سبورتس
إنبي - الزمالك16:00 مصر
17:00 السعودية		أون تايم سبورتس
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