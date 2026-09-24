جدول مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إقامة مباريات هامة ضمن فعاليات التوقف الدولي.

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة وأبرزها مباراة إيطاليا ضد بلجيكا وتركيا ضد فرنسا.

كما تستهل منتخبات مصر والمغرب والجزائر مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهات قوية على ملاعبها.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 "25-09-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جورجيا - أيرلندا الشمالية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري أرمينيا - لاتفيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 6 عبدالله الغامدي إيطاليا - بلجيكا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 علي سعيد الكعبي تركيا - فرنسا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس المجر - أوكرانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 2 نوفل باشي بولندا - البوسنة والهرسك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 8 باسم الزير السويد - رومانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 9 محمد فوزي الجبل الأسود - قبرص 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Xtra 3 بكر علوان

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السودان - إثيوبيا 19:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 1 منتصر الأزهري مالي - كاب فيردي 22:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Xtra 1 أحمد عبده الجزائر - زامبيا 22:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN Sports 4 حفيظ دراجي مصر - أنجولا 22:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 1 علي محمد علي المغرب - الجابون 22:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 3 جواد بدة

مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة أستراليا - البرازيل 13:00 السعودية، 12:00 الإمارات Nord VPN



