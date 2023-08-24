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جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 حيث نتابع استكمال الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، هذا بالإضافة إلى مباريات هامة في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 "25-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الفيحاء - الحزم18:00 مصر والسعوديةراشد الدوسري
محمد الخامسي		شاهد
الشباب - ضمك21:00 مصر والسعوديةحماد العنزي
سليمان الشريف		شاهد
الفتح - النصر21:00 مصر والسعوديةعيسى الحربين
جعفر الصليح		شاهد
التعاون - أبها21:00 مصر والسعوديةعبدالله الحربي
عبد العزيز السبر		شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلسي - لوتون تاون22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاس بالماس - ريال سوسييداد20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
سيلتا فيجو.- ريال مدريد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

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126377 الأصوات