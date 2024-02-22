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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حيث تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا ويقام الدوري السعودي في جولة جديدة، وكذلك تبدأ جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 "23-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرياض - الرائد17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD

خالد المديفر
فهد عريشي

التعاون - الأخدود17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		عبدالله الغامدي
فهد العنزي
الفتح - ضمك20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		جعفر الصليح
عيسى الزدجالي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ميدياما - الأهلي19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 6علي محمد علي
الهلال - بترو أتلتيكو19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 5نوفل باشي
أسيك ميموزا - سيمبا22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS 6محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بولونيا - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1غازي العمري

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - فياريال23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3فهد المبروكي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ميتز - ليون23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 4حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - ماينز21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلدية المحلة - سيراميكا كليوباترا21:00 السعودية، 20:00 مصرأون تايم سبورتس

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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