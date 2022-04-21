جدول مباريات اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، ونشهد يوم الجمعة 11 أبريل 2022 عددًا من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الجمعة مباريات دور المجموعات لمنطقتي شرق وغرب القارة، حيث تقام عشر مباريات في المنطقتين.

أبرز المباريات لمنطقة شرق آسيا ستكون فيسيل كوبي ضد تشينجراي يونايتد، وسيدني إف سي ضد يوكوهاما.

أما لمنطقة غرب القارة، نشهد عدة مباريات، مثل القوة الجوية العراقي ضد الجزيرة الإماراتي، والشباب السعودي ضد مومباي الهندي.

ومن آسيا إلى إفريقيا، حيث تقام الجمعة مباراة واحدة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تجمع بين الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تنطلق الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني بمباراة تجمع بين ماينتس وفولفسبورج.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 "22-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جيونبك - هوانج آنه جيا لاي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD شنجهاي - كيتشي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD سيدني إف سي - يوكوهاما 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD فيسيل كوبي - تشينجراي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD القوة الجوية - الجزيرة 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD شباب الأهلي - أهال 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD سباهان - باختاكور 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD التعاون - الدحيل 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD الشباب - مومباي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الغرافة - فولاد 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD

دوري أبطال إفريقيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - وفاق سطيف 23:00 مصر، 22:00 تونس beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - ماينتس 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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