جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 "20-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - نابولي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv جنوى - أودينيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فياريال - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - أنجيه 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 4 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة لايبزيج - هوفنهايم 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

الدوري المصري - الجولة 1 (مجموعة الهبوط)