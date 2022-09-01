جدول مباريات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الثانية من الموسم يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.

وتقام مباراتين يوم الجمعة 2 سبتمبر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون بمواجهة يستضيف فيها الطائي فريق العدالة، فيما يحل الخليج ضيفًا في المباراة الثانية على نظيره ضمك.

Shahid

أما على المستوى الأوروبي، فتتواصل منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإسباني، والدوري الألماني.

وتنطلق الجمعة 2 سبتمبر مباريات الجولة الخامسة لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة مساء الجمعة، يحل فيها قادش ضيفًا على سيلتا فيجو.

وفي ألمانيا، تنطلق منافسات الجولة الخامسة من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بمباراة واحدة، يستضيف فيها بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 "02-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - العدالة 19:00 السعودية، 18:00 مصر شاهد VIP ضمك - الخليج 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD

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